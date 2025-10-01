◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 練習日（１日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

前週のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝を飾った２０歳の菅楓華（ニトリ）が１日、会場で取材に応じ、２週連続優勝＆メジャー初Ｖへ意気込みを語った。

２打差１０位で出た最終日に６５をマークし、逆転で涙のツアー初優勝。だが、宮城から今大会が開催される兵庫へ送ったキャディーバッグの中にスマートフォンを忘れてしまったという。自身が会場入りした優勝翌日の先月２９日の朝１０時頃に手元に戻り、ＬＩＮＥやインスタグラムなどに祝福メッセージは数百件が届いていた。

菅は「開けた瞬間、通知がブーブーってすごかった。プロテスト合格の時よりも多くて、全部うれしかった。お昼ご飯を食べながら返事をして、全部返し終わりました」と笑顔。同じ宮崎県出身でツアー１８勝の大山志保からは「またオフに一緒にラウンドできたらいいね」と激励された。

重圧のかかる熱戦を終え、身体の疲労は「今まで以上にきてる」。２９日は９ホールを回ったが、アイアンの飛距離が落ちていたという。「先週まで１５０ヤードいってたのが、１４５ヤードで止まってたり。私は足を使わないとスイングも耐えられないので、足が疲れ切ってた。逆にいい経験もできて、休み方も大事と実感した」。この日は練習ラウンドをやめて回復にあてるなど、優勝で学んだ部分も多い。

プロ２年目で初勝利を挙げ「通りかかった方に『おめでとう』と言ってもらえるので、まだ余韻はあるけど、明日から始まるので、始まるのが早いなと思ってます」。一方で「１勝したので、次の試合がすごく注目されて大事だと思う。気持ちの余裕は逆にない方だと思う。しっかり上位で戦っていけたらと、プレッシャーもありながら感じています」と心境を語った。

２週連続優勝がかかる大会に向けて「（グリーンが）柔らかくて止まるので、ビッグスコアが出るイメージがある。１日５アンダーずつやっていけば上位に加われる。６０台で回ることが目標。初日が大事になる」と見据えた。