【ゾンビランドサガ】田野アサミと種田梨沙が福岡ソフトバンクホークス始球式に挑戦！
9月30日（火）にみずほPayPayドーム福岡にてゾンビランドサガ × 福岡ソフトバンクホークススペシャルコラボイベントが開催。二階堂サキ役 田野アサミ、水野愛役 種田梨沙がトークイベントを実施。さらに、試合開始前のスターティングメンバー発表＆PRタイム＆始球式を務めた。
＞＞＞始球式やイベントの様子をチェック！（写真8点）
時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。
そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成アイドル・水野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星野リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、 ”佐賀万博” を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！ 今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕するー！
このたび、ゾンビランドサガと福岡ソフトバンクホークスのペシャルコラボイベントとして「劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス 目指せ全国制覇ナイター＠みずほPayPay ドーム福岡」が開催された。
イベント内では、二階堂サキ役 田野アサミと水野愛役 種田梨沙が公式グッズストアに隣接する特設ステージで、大勢のホークスファン、ゾンビランドサガファンが集まる中トークショーに登壇。MCとのトークで田野は本作の見どころについて聞かれると、「予告もう見てるよって方？」と観衆に呼び掛け、会場からは「はーい！」という大きな歓声が。「もうあれが全てです！」という即答に会場からは笑いが起こりました。「なのであれがどうなるかなと予想しながら、本当に4年待っていただいたので、その思いを膨らませて観に行っていただけたら！」と感謝の気持ちを滲ませながらアピールしつつ、重ねて「絶対顔覚えたからな！ 観に行けよ！ よろしくぅ！」とサキさながらのコメントで早速会場を盛り上げた。
同様に見どころを聞かれた種田は、「自信を持っておすすめできる作品になったなと思っています！ お隣佐賀県が大変なことになっているので、九州に住んでいる方は絶対に観に行って、どうなるのか見届けてほしいです！」と語った。
続いて、フランシュシュのチームワークの良さについて聞かれると、種田が「田野さんはまさにフランシュシュのリーダーサキのようにめちゃめちゃ引っ張ってくれるので」と話していたところ、風で愛の等身パネルが倒れそうになるハプニングが！ すかさず田野がキャッチしたことで、タイムリーにチームワークの良さが垣間見られ、会場からは大きな拍手が起こった。
最後に抽選会でお客さんとやり取りを楽しんだところで、トークショーはあっという間に終盤に。田野は「完成披露上映会がこの前東京であり、こうして九州でも今日みなさんにこの距離でお会いできて、これはもう大ヒット間違いなしと思っているので、1日でも長く劇場で上映されるようにみなさんお力を貸してください！ 引き続き応援お願いします！」と熱いコメントを送り、会場から熱い拍手が巻き起こりトークショーは幕を下ろしました。
そしてついに迎えた始球式では、田野と種田がそれぞれの役柄にちなんだ2と3の背番号を背負ったユニフォームで大歓声の中登場。そして、試合開始前には田野がスターティングメンバーを発表！ 「九州から全国制覇！ 気合い入れていくぞ！ よろしくぅ！」とスタジアムにサキが降臨したようにスタメン発表を締めくくると会場は大きな熱気に包まれた。
PRタイムで種田は作品の魅力について、「劇場版になってさらにパワーアップしてみなさんのもとにお届けすることができます！ 笑いあり、涙あり、そしてライブ映像ありの盛りだくさんの映画となっております！」と熱く語った。田野は始球式の意気込みについて聞かれると、「ホークスの勝利、そして映画の大ヒットを込めまして投げさせていただきます！ 佐賀へ届けー！」とやる気がみなぎる様子でコメント。そして、マウントに入った田野は、キャッチャーの後ろで応援する種田が見守る中、大きく振りかぶり見事なピッチングを披露！ 投げ終わった後は両手を挙げながら、キャッチャーまで笑顔で走り抜けた。
スタジアムからの喝采を浴び、まさに九州から全国制覇の先駆けとなる大舞台となった。
始球式を終えた田野は感想を聞かれ「めちゃくちゃ楽しかったです！ ホークスが優勝されて皆さんのあたたかさと、その盛り上がりに乗っかってという感じで、思ったより緊張しなかったです」とまだ熱が冷めらやぬ表情でコメントしました。種田は「こんなに広い球場に、しかも選手側に立つことってないので、初めて見る景色で緊張したんですが、リーダーである田野さんが頼もしくて楽しむことができました」と笑顔で始球式を振り返った。
次に佐賀に近い福岡でどんな気持ちでプロモーションに望まれたのかと聞かれると、田野は「ゾンビランドサガのホームである九州に初コラボで降り立って、こんな大舞台で「よろしくぅ！」と叫べるなんてありがたいです。」と語り、種田は「佐賀に近い球場でコラボさせていただけてありがたいと感じますし、ホークスが優勝されたのにあやかって、ホークスを盛り上げるのと一緒に作品も盛り上げていけたら嬉しいです！」と思いを語りました。
最後に一言ファンへのコメントを求められた田野は、「いつも佐賀を酷いことにしてすみません（笑）！ 佐賀への愛を注ぎ続けるので一緒に全国制覇目指してください！ よろしくぅ！」と最後までサキのような熱いメッセージで締めくくりました。種田は「また佐賀に行きたいなと思わせてくれる映像や展開が盛り沢山で、劇場でしか聞けない楽曲や味わえないライブ感もあるので、予想できない新感覚を味わいに映画館に来てくれると嬉しいです！」とファンに向けてメッセージを贈った。
（C）劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
＞＞＞始球式やイベントの様子をチェック！（写真8点）
時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。
そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成アイドル・水野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星野リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、 ”佐賀万博” を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！ 今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕するー！
イベント内では、二階堂サキ役 田野アサミと水野愛役 種田梨沙が公式グッズストアに隣接する特設ステージで、大勢のホークスファン、ゾンビランドサガファンが集まる中トークショーに登壇。MCとのトークで田野は本作の見どころについて聞かれると、「予告もう見てるよって方？」と観衆に呼び掛け、会場からは「はーい！」という大きな歓声が。「もうあれが全てです！」という即答に会場からは笑いが起こりました。「なのであれがどうなるかなと予想しながら、本当に4年待っていただいたので、その思いを膨らませて観に行っていただけたら！」と感謝の気持ちを滲ませながらアピールしつつ、重ねて「絶対顔覚えたからな！ 観に行けよ！ よろしくぅ！」とサキさながらのコメントで早速会場を盛り上げた。
同様に見どころを聞かれた種田は、「自信を持っておすすめできる作品になったなと思っています！ お隣佐賀県が大変なことになっているので、九州に住んでいる方は絶対に観に行って、どうなるのか見届けてほしいです！」と語った。
続いて、フランシュシュのチームワークの良さについて聞かれると、種田が「田野さんはまさにフランシュシュのリーダーサキのようにめちゃめちゃ引っ張ってくれるので」と話していたところ、風で愛の等身パネルが倒れそうになるハプニングが！ すかさず田野がキャッチしたことで、タイムリーにチームワークの良さが垣間見られ、会場からは大きな拍手が起こった。
最後に抽選会でお客さんとやり取りを楽しんだところで、トークショーはあっという間に終盤に。田野は「完成披露上映会がこの前東京であり、こうして九州でも今日みなさんにこの距離でお会いできて、これはもう大ヒット間違いなしと思っているので、1日でも長く劇場で上映されるようにみなさんお力を貸してください！ 引き続き応援お願いします！」と熱いコメントを送り、会場から熱い拍手が巻き起こりトークショーは幕を下ろしました。
そしてついに迎えた始球式では、田野と種田がそれぞれの役柄にちなんだ2と3の背番号を背負ったユニフォームで大歓声の中登場。そして、試合開始前には田野がスターティングメンバーを発表！ 「九州から全国制覇！ 気合い入れていくぞ！ よろしくぅ！」とスタジアムにサキが降臨したようにスタメン発表を締めくくると会場は大きな熱気に包まれた。
PRタイムで種田は作品の魅力について、「劇場版になってさらにパワーアップしてみなさんのもとにお届けすることができます！ 笑いあり、涙あり、そしてライブ映像ありの盛りだくさんの映画となっております！」と熱く語った。田野は始球式の意気込みについて聞かれると、「ホークスの勝利、そして映画の大ヒットを込めまして投げさせていただきます！ 佐賀へ届けー！」とやる気がみなぎる様子でコメント。そして、マウントに入った田野は、キャッチャーの後ろで応援する種田が見守る中、大きく振りかぶり見事なピッチングを披露！ 投げ終わった後は両手を挙げながら、キャッチャーまで笑顔で走り抜けた。
スタジアムからの喝采を浴び、まさに九州から全国制覇の先駆けとなる大舞台となった。
始球式を終えた田野は感想を聞かれ「めちゃくちゃ楽しかったです！ ホークスが優勝されて皆さんのあたたかさと、その盛り上がりに乗っかってという感じで、思ったより緊張しなかったです」とまだ熱が冷めらやぬ表情でコメントしました。種田は「こんなに広い球場に、しかも選手側に立つことってないので、初めて見る景色で緊張したんですが、リーダーである田野さんが頼もしくて楽しむことができました」と笑顔で始球式を振り返った。
次に佐賀に近い福岡でどんな気持ちでプロモーションに望まれたのかと聞かれると、田野は「ゾンビランドサガのホームである九州に初コラボで降り立って、こんな大舞台で「よろしくぅ！」と叫べるなんてありがたいです。」と語り、種田は「佐賀に近い球場でコラボさせていただけてありがたいと感じますし、ホークスが優勝されたのにあやかって、ホークスを盛り上げるのと一緒に作品も盛り上げていけたら嬉しいです！」と思いを語りました。
最後に一言ファンへのコメントを求められた田野は、「いつも佐賀を酷いことにしてすみません（笑）！ 佐賀への愛を注ぎ続けるので一緒に全国制覇目指してください！ よろしくぅ！」と最後までサキのような熱いメッセージで締めくくりました。種田は「また佐賀に行きたいなと思わせてくれる映像や展開が盛り沢山で、劇場でしか聞けない楽曲や味わえないライブ感もあるので、予想できない新感覚を味わいに映画館に来てくれると嬉しいです！」とファンに向けてメッセージを贈った。
（C）劇場版ゾンビランドサガ製作委員会