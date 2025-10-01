『地獄楽』第二期PV／山田浅ェ門殊現・鈴木崚汰、十禾・遊佐浩二、清丸・内田真礼、威鈴・大原さやか！
TVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV＆新キャスト情報が到着した。
☆新キャラクターや第二期ビジュアルなどをチェック！（写真19点）＞＞＞
マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』（著・賀来ゆうじ）。ファン待望のアニメ第二期最新情報が到着！
本作の物語の舞台は江戸時代末期。抜け忍として囚われ死を待つばかりとなっていた最強の忍・画眉丸は、無罪放免を勝ち取るため打ち首執行人の山田浅ェ門佐切とコンビを組み、極楽浄土と噂される奇怪な島より「不老不死の仙薬」を持ち帰るという任務を受ける。
公開された第一弾PVでは、山田浅ェ門殊現をはじめとする執行人4名が新たに島への上陸を命じられる緊迫の場面で幕を開ける。
上陸者たちを次々と死に追い込む天仙たちの脅威に加え、画眉丸の記憶喪失や罪人同士の争いなど、死と混乱が渦巻く神仙郷。山田浅ェ門十禾の不穏な台詞が、新たにもたらされる大波乱を予感させる。
画眉丸は失った大切な記憶を取り戻せるのか、佐切たちは全員で生きて島から出られるのか？
第二期からの展開に期待が高まる映像となっている。
第二期から登場する新キャラクターのビジュアルとキャスト情報も到着。
「ジャンプフェスタ2024」にて発表された山田浅ェ門殊現役の鈴木崚汰のほか、山田浅ェ門十禾役を遊佐浩二、山田浅ェ門清丸役を内田真礼、山田浅ェ門威鈴役を大原さやかが演じる。あわせてキャストからのコメントも到着している。
「仲間への想いや武士道を重んじるあまり、行き過ぎた正義を行使しようとする、真面目で不器用な殊現と向き合う日々を送っております」と鈴木崚汰。
遊佐浩二は「彼は飄々としていても、こちらは自分のペースを維持するのが大変な役です（笑）」と個性的なキャラクターへのコメントを寄せている。
内田真礼は「清丸の持つ、かっこよさや子供らしさ、なんだか気になるこの魅力を、『地獄楽』の世界で表現することが今から待ち遠しいです」とコメント。
大原さやかは「ギャップにキュンとさせられつつ、常に彼女のなかの『やさしさ』を意識してマイク前に立たせていただいています」と威鈴の魅力を語っている。
第一期より続投するキャスト陣からのコメントも到着しており、画眉丸演じる小林千晃は「監督をはじめスタッフの方々の熱量も凄まじく、極上の作品に仕上がってますので、是非放送を楽しみにお待ちください！」と作品に自信を見せている。
山田浅ェ門佐切役の花守ゆみりは「迷いながらも自分の信念と向き合い、少しずつ刃を研ぎ澄ませていく佐切の美しさと強さを、この先も表現できるよう声優として精進いたします」、亜左弔兵衛役木村良平は「第一期よりもさらにハードな物語になりそうです。お楽しみに！！」とコメント。
山田浅ェ門桐馬役の小野賢章は「待ちに待った、『地獄楽』の第二期！ 改めて原作を読み直しましたがやっぱり面白い！！」と第二期も待ち切れない様子。
杠役の高橋李依は「私も仙汰のようにヒィヒィ言いながら、杠と共に生き抜きます！！」と意気込みを語っている。
画眉丸たちの第二期新ビジュアルもあわせて公開されているのでお見逃しなく！
また、『地獄楽』初のゲーム化タイトル『地獄楽 パラダイスバトル』が2025年11月初旬 配信予定。
原作追体験型サバイバル RPG となっており、ゲーム用に新規ボイスを多数収録されているのがポイントだ。
アニメ『地獄楽』シリーズ構成の金田一明監修、すべての仲間にフルボイスの完全新規オリジナルストーリーが加えられている。
さらに、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリーや、オリジナル長編シナリオも展開予定とのことなので、どうぞお楽しみに。
第二期は 2026年1月よりテレ東系他にて放送開始。同時に Prime Video・Netflix・Leminoにて配信される。
（C）賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA
☆新キャラクターや第二期ビジュアルなどをチェック！（写真19点）＞＞＞
マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』（著・賀来ゆうじ）。ファン待望のアニメ第二期最新情報が到着！
本作の物語の舞台は江戸時代末期。抜け忍として囚われ死を待つばかりとなっていた最強の忍・画眉丸は、無罪放免を勝ち取るため打ち首執行人の山田浅ェ門佐切とコンビを組み、極楽浄土と噂される奇怪な島より「不老不死の仙薬」を持ち帰るという任務を受ける。
上陸者たちを次々と死に追い込む天仙たちの脅威に加え、画眉丸の記憶喪失や罪人同士の争いなど、死と混乱が渦巻く神仙郷。山田浅ェ門十禾の不穏な台詞が、新たにもたらされる大波乱を予感させる。
画眉丸は失った大切な記憶を取り戻せるのか、佐切たちは全員で生きて島から出られるのか？
第二期からの展開に期待が高まる映像となっている。
第二期から登場する新キャラクターのビジュアルとキャスト情報も到着。
「ジャンプフェスタ2024」にて発表された山田浅ェ門殊現役の鈴木崚汰のほか、山田浅ェ門十禾役を遊佐浩二、山田浅ェ門清丸役を内田真礼、山田浅ェ門威鈴役を大原さやかが演じる。あわせてキャストからのコメントも到着している。
「仲間への想いや武士道を重んじるあまり、行き過ぎた正義を行使しようとする、真面目で不器用な殊現と向き合う日々を送っております」と鈴木崚汰。
遊佐浩二は「彼は飄々としていても、こちらは自分のペースを維持するのが大変な役です（笑）」と個性的なキャラクターへのコメントを寄せている。
内田真礼は「清丸の持つ、かっこよさや子供らしさ、なんだか気になるこの魅力を、『地獄楽』の世界で表現することが今から待ち遠しいです」とコメント。
大原さやかは「ギャップにキュンとさせられつつ、常に彼女のなかの『やさしさ』を意識してマイク前に立たせていただいています」と威鈴の魅力を語っている。
第一期より続投するキャスト陣からのコメントも到着しており、画眉丸演じる小林千晃は「監督をはじめスタッフの方々の熱量も凄まじく、極上の作品に仕上がってますので、是非放送を楽しみにお待ちください！」と作品に自信を見せている。
山田浅ェ門佐切役の花守ゆみりは「迷いながらも自分の信念と向き合い、少しずつ刃を研ぎ澄ませていく佐切の美しさと強さを、この先も表現できるよう声優として精進いたします」、亜左弔兵衛役木村良平は「第一期よりもさらにハードな物語になりそうです。お楽しみに！！」とコメント。
山田浅ェ門桐馬役の小野賢章は「待ちに待った、『地獄楽』の第二期！ 改めて原作を読み直しましたがやっぱり面白い！！」と第二期も待ち切れない様子。
杠役の高橋李依は「私も仙汰のようにヒィヒィ言いながら、杠と共に生き抜きます！！」と意気込みを語っている。
画眉丸たちの第二期新ビジュアルもあわせて公開されているのでお見逃しなく！
また、『地獄楽』初のゲーム化タイトル『地獄楽 パラダイスバトル』が2025年11月初旬 配信予定。
原作追体験型サバイバル RPG となっており、ゲーム用に新規ボイスを多数収録されているのがポイントだ。
アニメ『地獄楽』シリーズ構成の金田一明監修、すべての仲間にフルボイスの完全新規オリジナルストーリーが加えられている。
さらに、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリーや、オリジナル長編シナリオも展開予定とのことなので、どうぞお楽しみに。
第二期は 2026年1月よりテレ東系他にて放送開始。同時に Prime Video・Netflix・Leminoにて配信される。
（C）賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA