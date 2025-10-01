TDSミッキー×ドラム『ビッグバンドビート』19年の歴史に幕、「ずっと大好き」「一生忘れない」“人生”振り返りファン感謝の声
東京ディズニーシーで長年親しまれてきたショー「ビッグバンドビート」（通称：BBB）が、9月30日をもって公演終了となった。SNSでは同公演の19年間の歴史を振り返り、思い出と感謝の声で溢れている。
【写真全30枚】「絶対争奪戦」ミッキーのイケメンドラム見納め？『BBB』グッズ「やばい涙が」「ねぇ、全部良すぎ。ため息しか出ない」
東京ディズニーリゾートは1日までに公式インスタグラムを更新。「We Love ビッグバンドビート」「東京ディズニーシーの『ビッグバンドビート』は9月30日にフィナーレを迎えました」と伝え、「2006年7月14日の『東京ディズニーシー5thアニバーサリー』イベントとともに公演を開始したビッグバンドビート。長きにわたってお楽しみいただき、ありがとうございました」と感謝をつづった。
この投稿に「たくさんの思い出をありがとう 一生忘れない！！！！」「エンタメの頂上魅せてくれてありがとう」「ミッキーのドラムの掛け合いが大好きでした」「ドラムミッキーに会えて本当に人生が変わりました」「BBBやってる時代に生きられてよかった 演じてくださった方々、このショーを支えてくださった方々に感謝 ずっと大好きなショーです ありがとう」「初めてBBBで、ダンスしてドラムを叩くミッキーを観てミッキーってやっぱりスターなんだ！と思った大好きなショーでした」など、感動の声が続出。
このほか、「旦那も私も大好きなショー！プロポーズされた日も、結婚式のあとも観て、子供が生まれてからは3人でも観ました」「学生の頃見て、社会人になって見て、母になって見て、とても長いこと見てきたのにいつ見ても最高のパフォーマンスでした」「小さい頃におばあちゃんとおじいちゃんと一緒に見てからずっと大好きです。19年もの間たくさんの思い出をありがとうございました」などと、家族との思い出を振り返るコメントも多数寄せられた。
【写真全30枚】「絶対争奪戦」ミッキーのイケメンドラム見納め？『BBB』グッズ「やばい涙が」「ねぇ、全部良すぎ。ため息しか出ない」
東京ディズニーリゾートは1日までに公式インスタグラムを更新。「We Love ビッグバンドビート」「東京ディズニーシーの『ビッグバンドビート』は9月30日にフィナーレを迎えました」と伝え、「2006年7月14日の『東京ディズニーシー5thアニバーサリー』イベントとともに公演を開始したビッグバンドビート。長きにわたってお楽しみいただき、ありがとうございました」と感謝をつづった。
このほか、「旦那も私も大好きなショー！プロポーズされた日も、結婚式のあとも観て、子供が生まれてからは3人でも観ました」「学生の頃見て、社会人になって見て、母になって見て、とても長いこと見てきたのにいつ見ても最高のパフォーマンスでした」「小さい頃におばあちゃんとおじいちゃんと一緒に見てからずっと大好きです。19年もの間たくさんの思い出をありがとうございました」などと、家族との思い出を振り返るコメントも多数寄せられた。