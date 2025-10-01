パク・ヒョンシク、新曲「恋しくて逢いたくて」がBSよしもとの10月EDテーマ曲に決定 日本初ソロアルバム『BEGINNING』タイトル曲
韓国の俳優パク・ヒョンシクの新曲「恋しくて逢いたくて」が、BSよしもと4番組の10月エンディングテーマ曲に決定。1日から使用される。
【動画】パク・ヒョンシクのメッセージが込められた「恋しくて逢いたくて」MV
パク・ ヒョンシクの日本初ソロアルバム『BEGINNING』から、タイトル曲である同曲がエンディングテーマに決定。『ブラマヨ小杉の「走れ！こすっちょ」』（毎週火曜 後8：30〜）、『亜生とナダルがゆる〜く釣り旅やっちゃってる』（毎週火曜 後8：00〜）、『つまみは紅しょうが 男子〜！宅飲みするからウチ来ぃや〜！』（毎週第3・4土曜 後11：30〜）、『若手創作落語の会〜よしもと若手噺家による創作落語バトル！』（毎週土曜 前10：30〜）の4番組でプレイされる。
同曲はロックを基盤としたバンドサウンド・構成によるバラード曲で、起承転結が感じられるエネルギッシュなトラックの上に、パク・ヒョンシクの柔らかいボーカルが重なり感性を刺激する一曲となっている。兵役を終えたばかりのパク・ヒョンシクは、今回のアルバムでファンにもう一つの新しいスタートを知らせると同時に、「今後も一緒にいてほしい」という心からのメッセージを伝える内容となっている。
パク・ ヒョンシクはインスタグラムフォロワー数1300万人、ディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『TWELVE トゥエルブ』『埋もれた心』やNetflix『ドクタースランプ』など日本・韓国のみならず世界でも人気を集めている。
9月1日に自身初となる日本ソロアルバム『BEGINNING 』をリリース。待望の日本オリジナルアルバムを掲げて、自身初となるファンコンサートを実施、1万5000人を動員したばかり。タイトルでもある「BEGINNING」というコンセプトは、闇と光が出会う新しい夜明けの始まりを表現。新しい日本語オリジナル曲も披露し、日本での本格的な活動も期待されている。
