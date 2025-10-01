◇MLB ドジャース10ｰ5レッズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがワイルドカードシリーズ第1戦で先勝しました。

ナ・リーグ西地区優勝を果たしたドジャースはレッズとワイルドカードシリーズで対戦。先に2勝した方が地区シリーズへ進むことが出来ます。

初回、大谷翔平選手のポストシーズン第1号からスタートしたドジャースの攻撃。3回にテオスカー・ヘルナンデス選手とトミー・エドマン選手が2者連続ホームランで勢いをつけます。さらに5回には再びT・ヘルナンデス選手が右中間へソロホームランと2打席連続のホームランを放ちます。

大谷選手の第4打席が6回に回ってくると、スイーパーを振り抜き右中間へ2ランホームランを決めました。

ドジャースは2選手がマルチホームランと5つのホームランで8得点をつかみます。

7回には2アウト1塁からアレックス・コール選手がライト前にヒット。ノエルビ・マルテ選手が3塁に送球するもフォローが追いつかずボールが後ろにそれ1点を加えると、続くベン・ロートベット選手もタイムリーヒットで追加点をあげました。

投げては先発のブレーク・スネル投手が6回までヒットわずか1つとレッズ打線を封じます。7回に連打を浴びエリー・デラクルーズ選手の内野ゴロの間に1点、さらにタイラー・スティーブンソン投手にレフトへタイムリー2塁打を浴びてしまいました。それでも7回被安打4、9奪三振、与四球1、2失点と好投したスネル投手。継投したアレックス・ベシア投手とエドガルド・エンリケス投手が1アウト満塁の状況を作ると押し出し四球で1点を返されます。スペンサー・スティア選手にヒットでさらに得点を奪われると、ここでエンリケス投手が降板。4番手のジャック・ドレーヤー投手も押し出し四球を出しますが、空振り三振、内野フライで仕留めました。3投手の継投で3点を奪われる展開となりました。

しかし序盤の大量リードが功を奏して勝利をつかんだドジャース。世界一2連覇へ向け好発進しました。明日の第2戦は山本由伸投手が先発予定となっています。