タレントの千秋が9月30日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の“偏食”に持論を展開した。

この日のテーマは「大人の偏食」。MCの上田晋也から「千秋ちゃん偏食なの？」と聞かれた千秋は「千秋はお菓子ばっかり食べてるんだよ」と返答。「ちっちゃい時からお菓子を食べるためにご飯を食べてたぐらい。“ご飯を食べないとお菓子食べちゃいけません”って言うから、しょうがなくご飯を食べてお菓子だけを楽しみにしてたぐらいずっとで。で、大人になったら、好きじゃなくなるのかなと思ったら、大人になってもずっとお菓子好きで。今、子供産まれたから普通にはご飯作ってるんだけど、例えば1週間に1回娘がパパんちにお泊りに行くっていう時は、その時はもうポテトチップとかご飯でお腹いっぱいにして夜ご飯終わりみたいにしてますね」と明かした。

さらに「食べられないものも意外といっぱいある。わさび、からし、生姜、みょうが、パクチーとか。牛と豚と鶏以外の動物食べれない」と告白。上田が「食わず嫌いなの？」と聞くと、千秋は「“1回食べてごらん、美味しいよ”って言っても、“ほらやっぱまずいじゃん”ってなっちゃう。焼肉屋さんは大好きだけど、ホルモンみたいなとかは全部食べない。ほとんどカルビだけ食べてたりとか。あと、お魚も自分からは食べない。でも、心も体も今のところ健康だから」とした。

上田は「よくお菓子だけでいいって思えるよね。メインディッシュ的なもの食べたいとか思わないの？」と質問。これに千秋は「お腹が空いたから食べるけど、高いお寿司連れて行ってもらっても、ずっと冷たいご飯に何かとお醤油のやつをずっと食べてるみたいな気持ちになるんですよね。（ネタが）変わっても。上に乗っかってるお魚の色は変わってるけど、口当たりはずっと一緒だから、なんかご飯にお醤油に何かみたいな、それで何個か食べてお腹いっぱいなったか、みたいな気持ち」と話した。

そんな千秋に、大久保佳代子は「言い方凄い悪いけど、バカ舌なのかな？」とツッコんだ。

千秋は「みかんのグミといちごのグミは最近違うなとか、そっちは凄いわかるんです。あと大人と行くと、豪華な高級食材みたいなとかのメニューで何とかって出されてきても、食べられるものが2割ぐらいしかないんですよ。食べたいものとか。だから季節のなんとかの野菜でなんとかって言っても全然食べたくない。それより普通のハンバーグみたいなのとか、そこの高級店が作った普通のカレーみたいなのだったら食べられるんだけど、こだわりのなんとかって言っても全然興味わかなくて」ともらした。