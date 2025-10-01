歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子出産後の心境を綴りました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の出産後の心境を語る 「人生においてレアすぎる体験」 帝王切開の様子は「一生忘れない景色」





中川さんは「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日」と喜びを綴り、「本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています」と安堵の気持ちを表現しています。

また、「まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました」と報告し、「帝王切開のことは一生忘れない景色だったので改めてまたレポ漫画描きたいです」と綴っています。







帝王切開での出産について、「麻酔コントロールがうますぎて昨日はお腹のキズほぼ痛くなかったけど、明け方から今はだんだん切った後痛いかな、でも大丈夫」と経過も報告。「今日からもう歩行訓練だからドキドキしています がんばるぞ！！！！」とコメントしています。

中川さんは双子について、「名前も、すっかりしっくりきた感じします！」と記し、性格についても「キリッと系の兄と、癒し系弟、なかんじ」と紹介しています。







また、夫の反応についても「産声で夫が秒泣きしてた」と明かし、「ひとりじゃなくみんなに頼りながら、命をまもる！人生がはじまります」と新しい家族との生活への決意を示しました。

中川さんは妊娠中から双子の胎盤について言及しており、「胎盤がひとつでも一卵性とは断言できない、不妊治療なので卵ふたつ入れたから二卵性可能性ある」とし、「顔が全然似てない二人が生まれたから不思議」と述べています。そのため、医師に改めて確認する予定だと投稿しています。







この投稿に、「産後の体の変化も激しいからとにかく無理せず焦らず気張らずに」「あ〜尊い可愛い小さな命しょこたん、よく頑張りましたね」「出産を経て、表情がとても柔らかくなりましたね」「無事に産まれるって本当に奇跡だと思います」「さぁ、母親デビュー！いろいろと、苦しい、忙しいが沢山ですが。近くに、遠慮無く頼って行きましょう！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】