¡¡¹Åç¤Ï£±Æü¡¢¾åËÜ¿ò»ÊÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢±§Áð¹¦´ð³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¡¢ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¡¢²ÏÌî²ÂÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÀÖÄÍ·òÍøÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢°éÀ®¤Î¾®ÎÓ¼ùÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾åËÜ¤Ï¹ÎÍ¤«¤éÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£²Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÇ·â¤ÈÆâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤»¤ë´ïÍÑ¤µ¡¢¤½¤·¤Æµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¥×¥ì¡¼¤ÇÄ¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£µ·î£²£°Æü¤Ë£±·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â£¸·î£²Æü¤Ë£²·³¹ß³Ê¡££±·³¤Ç¤Ï£²£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾åËÜ¤Ï¡Ö£±£³Ç¯´Ö¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾ÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡£¤â¤¦´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£¶Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¾¾»³¤ÈÅÄÃæ¤ÏÍèµ¨¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¡¢¤È¤â¤Ë°úÂà»î¹ç¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡£¿·Å·ÃÏ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¹¤ÏÄÌ»»£±£²£°£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£¶¡¢£¶£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£´£¸ÂÇÅÀ¡¢£±£³£±ÅðÎÝ¡£Áö¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£±£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ïº¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂåÂÇ¤Ç¤â³èÌö¡££±£³£°£³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦£²£·£¸¡£º£µ¨¤Ï£±·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¡Âç¤«¤é£±£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿±§Áð¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¥«¡¼¥×¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡££²£±Ç¯¤Ï£´£³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨¡¦£²£¹£±¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´ÂÇÅÀ¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿¤ÓÇº¤ß¡¢ºòµ¨¤Ï£³ËÜÎÝÂÇ¤âº£µ¨¤Ï£±·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£