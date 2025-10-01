「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースが大量８点リードの八回にリリーフ陣が不安を露呈してしまった。

先発のスネルが７回２失点の好投でマウンドを降りた。ファンもスタンディングオベーションだったが、空気が一変したのは八回だ。

２番手のベシアが安打と四球で１死一、二塁のピンチを招いた。ここでロバーツ監督は３番手にエンリケスを投入。だがアンドゥハーに四球を与え、スチュワートに痛恨の押し出し四球。３ボールになるとスタンドから大歓声と拍手が送られたが、押し出し四球を与えると一気にブーイングへと変わった。

さらにスティアに倒してもフルカウントになるとスタンドから拍手がわき起こったが、中前適時打を浴びた。ここで指揮官がベンチを出るとファンはブーイングを浴びせていた。

代わったドライヤーもデラクルーズに押し出し四球を与えてしまうと、スタンドのドジャースファンは思わず頭を抱えた。スティーブンソンにもボールが続くと再びブーイング。逆に追い込むとファンが総立ちとなる異様な展開となり、１１球の勝負となり低めの変化球で空振り三振を奪い２死までこぎつけた。最後はヘイズを一飛に打ち取り、左腕は傷口を最少にとどめた。

九回はトライネンが２者連続三振を奪った。２死から中前打を浴びたが、制球を乱すことなく無失点でゲームを制した。これでドジャースは地区シリーズ進出に王手をかけた。