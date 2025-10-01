カップ麺でも“もちもち食感”♡ノグリシリーズ最新作「もっちりノグリ」日本発売！

韓国で43年の歴史を誇る人気ラーメン「ノグリ」シリーズから、日本初のレンジ調理対応カップ麺「もっちりノグリ（仮名）」が新登場！鍋で煮込んだようなもちもち食感をカップで手軽に楽しめる新感覚インスタント麺です。発売前にはSNSキャンペーンも実施され、抽選で合計129名に先行体験のチャンス♡ノグリファンもラーメン好きも見逃せない注目作です。

レンジ調理で実現♡もっちり食感

「もっちりノグリ（仮名）」は、日本発売のノグリシリーズで初めてレンジ調理に対応。お湯を注ぐ従来の調理法を超え、まるで鍋で煮込んだようなもちもち麺を実現しました。

カップタイプなので忙しい日でも簡単に調理可能。太麺ならではの食べ応えは健在で、うどんのような弾力が楽しめます。

THE TAILORから期間限定「アールグレイ＆キャラメル」上品な秋のショコラコレクション

先行体験キャンペーンを開催♪

発売に先駆け、10月1日（水）～7日（火）にInstagram・TikTok・Xで先行体験キャンペーンを実施。抽選で各43名、合計129名に新商品をプレゼントします。

参加方法は、公式アカウントをフォローして対象投稿に「いいね」や「リポスト」するだけ♡当選者には発売前に特別にお届けされます。

ノグリシリーズのラインナップも必見

ノグリラーメン（HOT）袋麺：120g、税込228円、辛さ2.0、全国展開

ノグリラーメン（MILD）袋麺：120g、税込228円、辛さ0.5、全国展開

ノグリ旨辛焼きちゃんぽん袋麺：137g、オープン価格、辛さ3.5、全国展開

1982年に誕生した「ノグリラーメン」は、辛ラーメンより歴史あるブランド。バリエーション豊富なラインナップは、辛さや気分に合わせて楽しめます。

ノグリの魅力をレンジで手軽に♡

新作「もっちりノグリ（仮名）」は、レンジ調理という新発想でノグリらしいもちもち麺を再現。

キャンペーンでは発売前に味わえる貴重なチャンスも用意されています。さらに、定番HOTやMILD、旨辛焼きちゃんぽんなどシリーズも充実。

43周年を迎えたノグリが、今も進化を続けていることを感じられるはずです。あなたもぜひ、この機会に“新しいノグリ体験”を楽しんでみませんか？