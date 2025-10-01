＜10代狙うストーカー伯父さん＞義兄のLINEが娘本人に…犯人は義母「キモすぎ」【第2話まんが】
私はヒナ。義兄からのツバサへの執着はなんだかすごく怖いです。きっかけは、ツバサの制服姿の写真でした。義兄は好きなアイドルにツバサが似ていると言い、気持ち悪いメッセージをいくつも送ってきました。さらに、義実家への下宿や長期休暇中の滞在まで提案してきて正直恐ろしいです。義母に相談しても義兄をかばうばかりで話になりません。夫が義兄に直接話をしに行くことになりましたが不安は消えません。ツバサに何かあってからでは遅いのです。なんとかして義兄の行動を止めなければ……と思います。
「ちょっと、コレ見て」とツバサに言われてスマホの画面を見ると、そこには信じられないようなメッセージが並んでいました。私ですら気味の悪さに言葉を失ったのですから、こんなLINEが直接送られてきたツバサのショックたるやとんでもないものだったことでしょう。
ツバサが見せてくれた画面には、ブランド物のバッグとアクセサリーの写真が映っています。これをエサに、ツバサを自分のもとにおびき出すつもりなのでしょうか。夫が帰ってくると、私はすぐに義兄からツバサに送られてきたメッセージのことを報告しました。横でツバサも心配そうな顔をしています。
夕飯の準備中、ツバサが青ざめた顔で私にスマホを見せてきました。
そこには義兄からの気持ち悪いメッセージと、ブランド物のプレゼントの写真が……。
どうやら義兄は、ツバサをデートに誘い、高価なプレゼントを一方的に贈ろうとしているようなのです。
義母が勝手にツバサの連絡先を教えたことも判明し、それぞれに怒りがこみ上げます。
夫に相談すると、すぐに義兄と義母に話をつけてくれることになりました。
ツバサの不安そうな顔を見て、親として義兄の行動を早く止めなければと強く思いました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
「ちょっと、コレ見て」とツバサに言われてスマホの画面を見ると、そこには信じられないようなメッセージが並んでいました。私ですら気味の悪さに言葉を失ったのですから、こんなLINEが直接送られてきたツバサのショックたるやとんでもないものだったことでしょう。
ツバサが見せてくれた画面には、ブランド物のバッグとアクセサリーの写真が映っています。これをエサに、ツバサを自分のもとにおびき出すつもりなのでしょうか。夫が帰ってくると、私はすぐに義兄からツバサに送られてきたメッセージのことを報告しました。横でツバサも心配そうな顔をしています。
夕飯の準備中、ツバサが青ざめた顔で私にスマホを見せてきました。
そこには義兄からの気持ち悪いメッセージと、ブランド物のプレゼントの写真が……。
どうやら義兄は、ツバサをデートに誘い、高価なプレゼントを一方的に贈ろうとしているようなのです。
義母が勝手にツバサの連絡先を教えたことも判明し、それぞれに怒りがこみ上げます。
夫に相談すると、すぐに義兄と義母に話をつけてくれることになりました。
ツバサの不安そうな顔を見て、親として義兄の行動を早く止めなければと強く思いました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙