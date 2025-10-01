¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤Ê¡×29ºÐ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼êà°µ´¬¤Î¹õ¥Ó¥¥Ëá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤ÂÎ¡×
¡¡¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î±àÅÄºÌÇµ(29)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬°µ´¬¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥Ä¥Î¥ª¥â¥¤¥Ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç³¤´ß¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾ÅÆî¤Î¹ô¾Â(¤¯¤²¤Ì¤Þ)³¤´ß(¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô)¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤â¤·¤¯¤ÏDVD½Ð¤·¤Æ¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤é¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¬¥Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤«¤éÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±àÅÄ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£