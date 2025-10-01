＜中間速報＞佐渡山理莉と神社佐也加が首位 アマ澤田珠里ら1差追走【マイナビネクストヒロインツアー】
＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース 一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞ツアー外競技・マイナビ ネクストヒロインツアーの第10戦が一日競技で開催されている。
【ライブ写真】雨中でもみんな元気です！
全選手がハーフターンを迎え、佐渡山理莉と神社佐也加（かんじゃ・さやか）が3アンダーの首位に並んでいる。2アンダー・3位タイにともに最終プロテスト進出を決めている島田紗（すず）と倉林夏、東北福祉大4年のアマチュア・澤田珠里。1アンダー・6位タイには園田結莉亜、伊波莉羅（いは・りいら）が続いている。ルーキーで今季2勝の桑村美穂はイーブンパー・8位タイ。昨年覇者の竹本梨奈は2オーバー・22位タイにつけている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
