メッセンジャー黒田有、最近財布を落としたと明かす 数十万単位のた金額ぶちまけ
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有が、きょう10月1日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演し、財布を紛失したことを明かす。
【写真】意気投合！メッセ黒田＆石川良純の2ショット
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。今回は「身近に潜むマネートラブルの謎を解き明かせ！ゼニガメマネーサスペンス劇場」として、日常にあふれる意外なお金トラブルをサスペンスドラマ風に再現する。
近年多発する事例を取り上げ、内藤剛志が刑事役、山村紅葉が犯罪に巻き込まれる主婦役を熱演。自分の知らない間にスマホアプリのQRコード決済を不正利用される事例など、弁護士の見解を交えながら解説する。
スタジオでは、出演者のマネートラブルが話題に。見取り図・盛山晋太郎が「黒田さん、最近財布を落とされたとか？」と聞くと、黒田は「それ言うなって、まだ引きずってんねん！」と仏頂面。矢部と盛山が「どこで？」「金額は？」と畳みかけると、黒田は「40万円！」と買い物をするために財布に入れていた金額をぶちまける。
黒田が恨み節をさく裂させるなか、スタジオゲストの石原良純も「思い出した」と自身の財布にまつわるトラブルを告白。親交の深い黒田と温泉旅館に行った際、帰りの道中で旅館に財布を忘れたことに気付いた石原に対して、黒田が放った非情な一言を明かす。これを聞いた矢部は「お前それヒドイで」と猛ツッコミし…。
出演者：
矢部浩之（ナインティナイン） 、黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：
石原良純、山口もえ、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBS アナウンサー）
VTR出演：
内藤剛志、山村紅葉
さゆり（かつみ・さゆり）、おいでやす小田、 ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）
吉本新喜劇座員 松浦真也、森田まりこ
