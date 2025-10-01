元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージ（37）が1日、自身のインスタグラムを更新し、9月末をもってワタナベエンターテインメントを退所し、独立したことを報告した。

「いつも応援してくださっている皆様 並びにお世話になっております関係者の皆様へ」と記し、「私、コージは2025年9月30日をもちまして、9年間所属させていただいた事務所との契約を満了しましたことをご報告いたします」と明かした。

「これまでお世話になりました事務所の皆様には、心より感謝申し上げます」とし、「本日からは心機一転、個人でより一層精進してまいりますので今後とも温かく応援していただけますと幸いです」とつづった。

コージは、芸人としてはブルゾンちえみとのユニット「ブルゾンちえみ with B」で大ブレーク。2020年にともに「with B」として活動していた杉浦大毅とのコンビ「ブリリアン」を解散後、アメフト選手に復帰した。その後、3季プレーしたが、23年3月をもって社会人アメリカンフットボールのX1スーパー、otonari福岡サンズを退団、引退していた。