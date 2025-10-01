【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは９月３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕し、ナ・リーグは鈴木と今永のカブス（中地区２位）が、ダルビッシュと松井が所属するパドレス（西２位）を３―１で退けた。

５番右翼で出た鈴木は五回に同点ソロを放って３打数１安打１打点。ドジャース（西１位）は、大谷が１番指名打者でレッズ（中３位）戦に出場し、一回に先頭打者本塁打、六回には２ランを放った。ドジャースは１０―５で勝った。ア・リーグでは、レッドソックス（東３位）が代打・吉田の２点打で逆転し、３―１でヤンキース（東２位）を破った。タイガース（中２位）は２―１でガーディアンズ（中１位）に先勝した。

ドジャースの大谷がポストシーズンで自身初の１試合２本塁打。一回に１００・４マイル（約１６１・６キロ）の内角直球を右翼席に運ぶ先頭打者アーチを放つと、六回には真ん中のスイーパーを右中間へ。今季自己最長タイの飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大弾だった。ワールドシリーズ連覇に向け、「最後の最後まで、チーム一丸になって戦いたい」と話していた大谷。初戦から力を見せつけた。（ロサンゼルス 帯津智昭）