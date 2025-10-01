想像以上のシャキホク感！ 「長芋の煮物」がリピ確定のおいしさだった

ホクホク感がたまらない！「長芋の煮物」を作ってみた

和え物にしてそのまま食べたり、焼いておつまみにしたりとアレンジ自在の長芋。生ではシャキシャキ食感、すりおろせばとろとろ食感を楽しめる長芋ですが、実は煮物にしてもおいしいのだとか。

今回は、クックパッドニュース編集部が実際に「長芋の煮物」を作ってみました！

中〜弱火でじっくり煮るのがポイント

1. 長芋は皮をむき、大きめの乱切りにします。





2. 鍋に長芋と水を入れて火にかけ、沸騰したら酒・砂糖を入れて2〜3分煮ます。その後めんつゆと塩を加え、そのまま中〜弱火で煮ます。





3. 好みの煮詰め加減まで煮たら、みりんを回し入れて照りを出します。そのまま置いて味が馴染めば完成です！





さっそく食べてみました





たれがしっかり絡んでいて、長芋の旨みが引き立ちます。粘り気はほとんどなく、煮物ならではのホクホクとした食感を楽しめます。

長芋を煮物で食べるのは初めてでしたが、やさしい味が染み込んでいて、想像以上においしい！

柔らかさの中にほんのりシャキッとした食感も残っていて、長芋ならではの魅力が感じられる一皿でした。

煮てびっくり！ 簡単でおいしい新しい長芋の食べ方

長芋を煮るとこんなにおいしくなるなんて、新しい発見でした。切って水や調味料と一緒に煮るだけなので、短時間で簡単に作れるのもうれしいポイントです。

じゃがいもや里芋とはまた違ったホクホク感を楽しめる「長芋の煮物」。煮物のレパートリーが増えたので、今後も定期的にリピートしたいと思います！

気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。