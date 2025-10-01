【大きいムキムキ小さいむちむち 最新話以外無料】 期間：9月29日～10月5日 【第18話】 9月29日公開 価格：70ポイント

【拡大画像へ】

　講談社はヤンマガWebにて、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」最新話以外の無料公開を実施している。期間は10月5日まで。なお、9月29日には最新18話「椎名さんの謎」も公開されている。最新話の価格は70ポイント。

　本作はむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送る日常ショートコメディ。単行本1巻が10月6日に発売予定となっている。

【最新話】

第18話「椎名さんの謎」のページ

【無料公開中】

第17話「きゅっ」のページ

【あらすじ】

日々筋肉との対話に勤しむムキムキ青年・片岡は行きつけのジムに気になるスタッフさんがいた。その名も椎名さん、彼の目を釘付けにしたのは、彼女の豊満な‥‥お腹⁉ ジムスタッフなのにむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送るフェチ増し増しむち愛コメディ、開演です。