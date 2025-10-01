「大きいムキムキ小さいむちむち」最新話以外全話無料公開中！ 最新18話「椎名さんの謎」もヤンマガWebで公開中
【大きいムキムキ小さいむちむち 最新話以外無料】 期間：9月29日～10月5日 【第18話】 9月29日公開 価格：70ポイント
【拡大画像へ】
講談社はヤンマガWebにて、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」最新話以外の無料公開を実施している。期間は10月5日まで。なお、9月29日には最新18話「椎名さんの謎」も公開されている。最新話の価格は70ポイント。
本作はむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送る日常ショートコメディ。単行本1巻が10月6日に発売予定となっている。【最新話】
第18話「椎名さんの謎」のページ【無料公開中】
第17話「きゅっ」のページ
【あらすじ】
単行本第1巻発売記念🎉✨- ヤンマガWeb無料!@無料作品を毎日紹介 (@yanmagaweb_CP) September 30, 2025
＼今だけ【全話無料！】／
檜原フキ先生(@hinoharaf)の
『#大きいムキムキ小さいむちむち』
ジムスタッフなのにむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡のフェチ増し増しむち愛コメディ💖
無料期間は10/5(日)まで👇https://t.co/fXTN8c6WmK pic.twitter.com/WXhBcIKaLZ
日々筋肉との対話に勤しむムキムキ青年・片岡は行きつけのジムに気になるスタッフさんがいた。その名も椎名さん、彼の目を釘付けにしたのは、彼女の豊満な‥‥お腹⁉ ジムスタッフなのにむちむちな美少女・椎名さんと、むちむち大好きムキムキ青年・片岡が送るフェチ増し増しむち愛コメディ、開演です。