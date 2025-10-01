149.88　エンベロープ1%上限（10日間）
149.46　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.58　一目均衡表・転換線
148.40　10日移動平均
148.35　200日移動平均
148.04　一目均衡表・雲（上限）
147.98　現値
147.91　21日移動平均
147.73　一目均衡表・基準線
146.91　エンベロープ1%下限（10日間）
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.49　100日移動平均
146.36　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ドル安が進んでいるが、水準的には21日線近傍で中立に戻ったという形。