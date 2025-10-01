テクニカルポイント ドル円は21日線前後での推移
149.88 エンベロープ1%上限（10日間）
149.46 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.58 一目均衡表・転換線
148.40 10日移動平均
148.35 200日移動平均
148.04 一目均衡表・雲（上限）
147.98 現値
147.91 21日移動平均
147.73 一目均衡表・基準線
146.91 エンベロープ1%下限（10日間）
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.49 100日移動平均
146.36 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ドル安が進んでいるが、水準的には21日線近傍で中立に戻ったという形。
