ＮＨＫは１日から新しいインターネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ」の運用を開始するも、初日から一部利用者にお客様コードが届かない不具合が発生。ネットでは苦情が相次いだ。

ＮＨＫはこれまで「ＮＨＫ プラス」で見逃し配信などを行っていたが、この「ＮＨＫ プラス」は９月３０日で閉鎖され、１日から「ＮＨＫ ＯＮＥ」に移行した。

ＮＨＫでは番組などで「ＮＨＫ ＯＮＥ」への切り替えをＰＲしてきたが、１日に「ＮＨＫ ＯＮＥ」に切り替えようとするも、一部ユーザーに認証のお客様コードが届かない不具合が発生している。

「ＮＨＫ ＯＮＥ」インフォメーションの公式ＨＰでも、１日午後０時３０分現在「現在、ＮＨＫＥ照れ ＯＮＥアカウントの登録手続きで、Ｇｍａｉｌなどをご利用のお客様に認証コードが届かない不具合が発生しています。原因を調査中です。ご不便をおかけして申し訳ありません」との案内が表示されている。

ネットでも「認証コードは届くけど入力してからエラーだし」「ＮＨＫ ＯＮＥ プラスからの手続き簡単とメール来てたのに全くできない！そもそも認証コードがこない」「ＮＨＫ ＯＮＥへ移行しなさいと言われ、待てど暮らせどメール認証のメールが届かなくて草生える」など困惑の声が殺到している。