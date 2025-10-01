彼氏の女友達って、信頼できる人とそうでない人に分かれますよね。男女の仲になる心配がなさそうな相手なら特に不安になることもありませんが、友達という立場を利用して彼氏に近づこうとする相手だと警戒したほうがいいかもしれません。

今回は、マウントをとってくる彼氏の女友達に就職先を伝えたら一気におとなしくなった話をご紹介いたします。

就職先を知って撃沈

「彼氏の女友達に会ったとき、やけに私を敵対視してくる感じがしてイラッとしていたんです。女の勘からすると、友達ポジションを利用して彼氏を狙っているのだと察しました。なにを言ってもマウントをとってきたりバカにされたりするので、先に帰ろうかと考えていたら、就職の話題になったんです。

私が就職先の業種や仕事内容などを話していたら、女友達がなにやら勘づいたようで『就職先ってどちらに……？』と聞かれました。私が企業名を答えると、女友達はかなり驚いた様子で固まってしまいました。というのも、私の就職先は大企業で、年収ランキングでも常に上位に入る有名な会社なんです。私のことを散々バカにしてたけど、就職先を聞いたら急におとなしくなって、嫌味を言ってくることはなくなりました。

あとから彼氏に聞いた話では、私の就職先に女友達も第一希望で面接を受けたらしいけど、落ちてしまったようです。だからこそ余計に悔しかったのでしょうね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 彼氏の女友達をおとなしくさせるためには、「彼女には叶わない……」と思わせることがポイントかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。