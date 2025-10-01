日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」8人目は高井俐香！五期生メンバーのグラビアを毎日ひとりずつ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46 五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。8日目となる10月1日は、高井俐香の撮り下ろしグラビアが公開された。

■高井俐香は兵庫県出身の18歳

これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季、大田美月、坂井新奈のグラビアが公開されてきた本企画。8人目の高井俐香は、2007年8月1日生まれ、兵庫県出身の18歳。10月2日公開の9人目のメンバーにも注目だ。

なお、日向坂46五期生は11月8日から11月30日まで東京・東急歌舞伎町タワーのTHEATER MILANO-Zaにて開催される、乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生によるライブ公演『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』に出演する。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「お願いバッハ！」

■イベント情報

『新参者 二〇二五in TOKYU KABUKICHO TOWER』

11/08（土）～11/30（日）東京・東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za

出演：乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生

