BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、Instagramでプリンセスのようなドレス姿を公開して話題を集めている。

【写真・動画】プリンセスそのものなBLACKPINKジスのDiorドレス姿【写真】ジスのライブ衣装もDiorが制作！

■BLACKPINKジス、Diorショーに向けて入念にフィッティング

Dior（ディオール）のグローバルアンバサダーを務めているジス。10月1日に行われる2026年春夏コレクションショーに向けて、フィッティングを行う様子を公開した。

ジスがまとっているのは光沢感のあるライトグリーンのドレス。胸元はベアトップのデザインで、ジスの美しいデコルテが覗く。スカート部分には大きなリボンがあしらわれており、合わせた優しい水色のサンダルもポイントだ。ジスが着こなすドレスのバランスやフィット感を、スタッフが入念に調整するさまが動画と写真で収められている。

キャプションでジスは、6月にブランドのクリエイティブディレクターに就任したジョナサン・アンダーソンによって生み出されるコレクションへの期待感を表明。10枚目ではスタッフに囲まれて笑顔で集合写真を撮影しており、ブランドとの信頼関係の深さがうかがえる。

SNSでは「どんな色のドレスでも似合うジスちゃん天才」「デザイン、素材、色合いが本当に素敵でジスの可愛さを引き立ててる」「さすがDiorの姫すぎる」「本物のプリンセスだ……」「大きなリボンも甘すぎなくて可愛い！」と反響を集めている。

■スタイル抜群なBLACKPINKジスのDiorコーデ。ライブの衣装も制作！