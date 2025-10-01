TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）がユニセフ本部および韓国委員会と公式パートナーシップを締結し、ブラックスーツ姿でアメリカ・ニューヨークのユニセフ本部にて協定式に参加した。

【写真】シンプルな黒スーツで並ぶTOMORROW X TOGETHER【写真】最近まで金髪だったスビン

■TOMORROW X TOGETHERがアメリカのユニセフ本部へ

TOMORROW X TOGETHERはユニセフとタッグを組み、全世界の児童・青少年のメンタルヘルスのためのキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」を展開。ユニセフ本部でメンバーは、ユニセフ米国大使や事務局長らと対面して思いを語った。

リーダーのSOOBIN（スビン）は、金髪から黒髪にチェンジして登場。メンバーを代表して「僕たちが長い間大切にしてきた夢を皆さんと分かち合いながら、より良い明日を築いていきたいと思います」と誠実にスピーチした。

SNSでは「MOAの誇りだよ」「トゥバちゃんと一緒に向き合っていきたいな」「かっこよすぎて反則！」「超ド直球な黒スーツやばい」「スタイルの良さとお顔の良さを改めて実感する」「脚の長さが際立つ」と多くの反響が寄せられた。

■最近までブロンドヘアだったTOMORROW X TOGETHERスビン