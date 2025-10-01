ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤¬µ¤ÉÊ¤¢¤ë¹õ¤¤¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤Ç¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÅÐ¾ì¡ª¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤µÓ¡õ¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×2025¡ÊBKKIFF 2025¡Ë¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÈþÎï¤Ê¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡Ê3ËÜ¡Ë¡¿¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÎï¤Ê¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¡Ê3ËÜ¡Ë¡¿¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÎÄ¹È±¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¡¿¥¥åー¥È¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥É¤òÊâ¤¯
±Ç²èº×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹ç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡¦ICONSIAM¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¥µ¥¤¥¢¥à¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬ñ¥ÁÖ¤È²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬3ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥æ¥ó¥Û¤Ï¡¢Á°È±¤ò¾å¤²¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È³Û¤È¸«¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾åÉÊ¤Ê¹õ¤¤¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¥Û¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Î¥«¥ó¡¦¥æ¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥¹¥¿ー¤Î¥ªー¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£¥«¥ó¡¦¥æ¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë
¤Þ¤¿¡¢±Ç²èº×¤Î¸ø¼°SNS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SM Actist¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤â¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯¥¿¥¥·ー¥É¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥æ¥ó¥Û¤Î»Ñ¤ä¡¢¥«¥ó¡¦¥æ¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¡×¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¥æ¥Î¤Î¥¿¥¥·ー¥É»ÑºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²èÁü¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£