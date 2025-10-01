「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日正午現在でローム<6963.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１日の東証プライム市場でロームが反落。９月２５日取引終了後、独インフィニオン・テクノロジーズとの間で、ＳｉＣパワーデバイスのパッケージに関する協力体制構築について覚書を締結したと発表した。両社は今後、シリコンのほか、ＳｉＣやＧａＮなど、さまざまなパッケージについて協業を拡大する計画。ただ、株価は戻り高値近辺での一進一退が続く。ＥＶ・産業機器向け半導体の需要にはなお不透明感もあり、上値は重い状態が続いている。



出所：MINKABU PRESS