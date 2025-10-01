ゆずが、10月25日に東京 有明アリーナで開催する『ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU』の模様を、ファンクラブ『ゆずの輪』会員限定で生配信する。

同ライブは、2000年に発売されたゆずの3rdアルバム『トビラ』と、そのアルバムを携えて行われたアリーナツアーの“リバイバルライブ”。今年5月に配信リリースされた楽曲「GET BACK」の曲名から着想を得たコンセプトで、懐古的な演目や再現ライブとは異なり、新旧楽曲を交え、現在のゆずが『トビラ』を“GET BACK=取り戻し、表現したらどうなるか？”というテーマで開催される。

10月23日、25日、26日の3日間限定で開催されるプレミア公演となっており、今回はファンクラブ会員に向けて、一人でも多くの人にリバイバルライブを“目撃”してほしいという思いから、ゆずのデビュー記念日となる10月25日公演の生配信が決定。本日10月1日より、配信チケットの販売も開始される。

