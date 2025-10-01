BABYMONSTERのワイルドな魅力が爆発！最新ミニアルバム『WE GO UP』ビジュアルを追加公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが2nd MINI ALBUM『 WE GO UP』の集合ビジュアルを追加公開した。

■白黒ムードの強烈なヒップホップのカリスマ性と破格のコンセプト

YGエンターテインメントは1日、公式ブログに「[WE GO UP]VISUAL PHOTO」を掲載した。白黒ムードの中、BABYMONSTERの強烈でワイルドなカリスマが漂い、強い吸引力を発揮するイメージだ。

荒い鉄製構造物の前のBABYMONSTERは、尋常でない目つきで正面を凝視し、一気に視線を圧倒した。ここにグラフィティを連想させるパターンのパンツとクロップトップ、スポーティなアクセサリーなどがヒップな感性を加え、格別なオーラを完成した。

前のシックで洗練された雰囲気の個人ティーザーとはまた違うビジュアルに、グローバルファンの好奇心は最高潮だ。アルバム名である『WE GO UP』を貫くような自由奔放なエネルギー、堂々としたムードがずっと続き、一層アップグレードされたBABYMONSTERの特別な変身を予感させた。

■10月11日に2枚目のミニアルバム『WE GO UP』を発表

BABYMONSTERは10月10日13時（韓国時間、日本国内は10月11日）に2枚目のミニアルバム『WE GO UP』を発表する。同名のタイトル曲「WE GO UP」をはじめ、中毒性溢れるメロディーが魅力的な「PSYCHO」、R&Bヒップホップジャンルの「SUPA DUP A LUV」、カントリーポップダンス曲「WILD」まで計4曲が収録された。

タイトル曲「WE GO UP」はパワフルなエネルギーが目立つヒップホップ基盤の曲で、さらに高いところに飛翔するという抱負を込めた。これまで圧倒的な音楽的力量で音楽ファンの心をとらえてきたBABYMONSTERであるだけに、彼らが新しく完成していく次のチャプターに関心が集中する。

■リリース情報

2025.09.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売：10月10日

■関連サイト

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【動画】BABYMONSTER最新MV「HOT SAUCE」