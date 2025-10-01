【しまむらのグリーン】がおしゃれ！ マニアがGETした♡「値下げワンピ」

暑さが続き、秋服になかなか手が伸びない今。セールアイテムを賢く取り入れて、ワードローブをアップデートするのがおすすめです。涼しく着られて、秋ムードも意識できるアイテムを選ぶのがポイント。そこで今回は【しまむら】の値下げワンピをピックアップしました。着るだけでセンスUPできそうな、おしゃれなグリーンカラーに注目です。

セールで狙える主役級ワンピ

【しまむら】「SRバンドカラーOP」\1,650（税込・セール価格）

ぱっと目を引くグリーンカラーが、主役級の存在感を放つバンドカラーのワンピース。半袖のシャツワンピなので即戦力として取り入れやすく、肌寒く感じるときはカーデを合わせても活用できる1枚です。表面の絶妙なシワ感が、こなれた印象を演出してくれるのも高ポイント。セール価格で手に入るので狙い目です。

華やかなのに大人ムードに決まる

ゆるやかなAラインシルエットのグリーンワンピースは、パンツレイヤードで一気に今年顔に。落ち着いたグリーンが、華やかさの中に大人の品を添えてくれます。パンプスやきれいめバッグを合わせれば、ちょっとしたお出かけにも◎ 涼しげなのに秋ムードも漂う、今すぐ真似したいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M