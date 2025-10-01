King Gnu、TikTokとSpotifyによる「Buzz Tracker」マンスリーアーティストに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuが、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2025年10月度（第43弾）のマンスリーアーティストに決定した。

■最新楽曲「SO BAD」、さらに「TWILIGHT!!!」「SPECIALZ」も選出

TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、最新楽曲「SO BAD」に加え、「TWILIGHT!!!」や「SPECIALZ」もピックアップされている。

また、King Gnuは、9月5日より新曲「SO BAD」を配信リリースしたばかり。同曲はユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。

■「SO BAD」のTikTok投稿キャンペーン開始

さらに、楽曲配信開始にあわせて、「『SO BAD』 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタートした。「SO BAD」の音源を紐づけた「#最悪で最高」な動画をTikTokに投稿することで、King GnuオフィシャルTikTokアカウントのファンスポットライトへの掲載や、King Gnuオフィシャルファンクラブ「CLUB GNU」の会員にはさらに幻の「CLUB GNU」限定グッズが当たる貴重なチャンスとなっている。

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SO BAD」

