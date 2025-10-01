13時の日経平均は468円安の4万4463円、ＳＢＧが74.75円押し下げ 13時の日経平均は468円安の4万4463円、ＳＢＧが74.75円押し下げ

1日13時現在の日経平均株価は前日比468.65円（-1.04％）安の4万4463.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は95、値下がりは1507、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は74.75円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が42.93円、ＴＤＫ <6762>が24.5円、リクルート <6098>が23.33円、ファナック <6954>が19.36円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を22.73円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が21.55円、大塚ＨＤ <4578>が14.55円、ダイキン <6367>が11.78円、コナミＧ <9766>が7.74円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は医薬品の1業種のみ。値下がり1位は銀行で、以下、不動産、その他金融、証券・商品、倉庫・運輸、機械と並ぶ。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

