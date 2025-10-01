十日町市は、女性用トイレに小型カメラを設置し盗撮したとして、教育委員会事務局の57歳の職員を懲戒免職処分としました。



十日町市によりますと、教育委員会事務局教育文化部文化財課の57歳の職員は、市内公共施設の女性用トイレに小型カメラを設置しトイレを使用する女性を撮影しました。市はこの職員を懲戒免職とし、管理監督職員には口頭厳重注意としました。



また、本庁勤務の40代の職員は、運転免許の有効期限が2025年1月で切れて失効し、7月に気が付くまでの約6カ月間 無免許の状態で公用車を21回運転したほか、通勤や私生活で車の運転を行ったことが判明しました。市は、この職員を減給10分の1(3カ月)とし、管理監督職員5人を口頭厳重注意としました。



十日町市の関口市長は、「市民の皆様の信頼を裏切る結果となりましたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。事件の再発防止に万全を期すとともに、全職員が一丸となって市民の皆様の信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります」とコメントしています。