「今年で21年目の米作り」工藤夕貴、稲の収穫完了を報告 静岡で自給自足の生活いとなむ「お見事ですね〜」「素晴らしい」
静岡で自給自足の生活を送っている俳優の工藤夕貴（54）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。稲の収穫完了を報告した。
【動画】「お見事ですね〜」「素晴らしい」作業着姿で田んぼで農作業する工藤夕貴
工藤は今までの投稿でたびたび農作業の様子を披露するなどし、米作りに関しては「今年で21年目の米作り」と明かしていた。
9月23日の投稿では「今年も無事、稲の収穫を終えられました。お世話になった綱川さん、ありがとうございました。おかげ様で良い秋を迎えられそうです。あらゆる惠に感謝して、日々を生きたいと思います」とつづり、田んぼで農作業する様子や稲の成長を追った動画をアップ。
続けて「こうして汗を流して働いて食べることの大切さを教えてくれる農業。元気で美味しいと何事もなく食べられることは当たり前ではないと、人生つくづく感じています。今日に感謝、迎えられる明日に感謝です。 #中野式は素晴らしい」と自然の恵みに感謝を記した。
コメント欄には「お疲れさまです」「毎年とても素晴らしいと思います 米は宝物」「グー!!」「お見事ですね〜」など、さまざまな声が寄せられている。
