田中ちえ美、衝撃のランジェリー「カルバンクラインさんですよ〜〜！笑」
声優・田中ちえ美の2nd写真集『reveal』が、6日に発売されることを記念して、自身の公式Xを更新し、オフショットを投稿した。
【写真】デカすぎ！バスト強調のカルバン ランジェリー姿の田中ちえ美
美ボディを強調した写真集で、Xでは「本日のオフショットです！ みなさん！カルバンクラインさんですよ〜〜！笑 こちらは朝をテーマにしたランジェリー。窓から自然光がいい感じに刺してくれました」と4枚の写真を公開。無防備なランジェリー姿の田中を見ることができる。
今回の写真集は前作から約2年、マカオで撮影され、これまでの彼女のイメージを覆す「オトナの表情」をテーマに、自身初となるランジェリーカットにも挑戦している。
■田中ちえ美プロフィール
10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。
【写真】デカすぎ！バスト強調のカルバン ランジェリー姿の田中ちえ美
美ボディを強調した写真集で、Xでは「本日のオフショットです！ みなさん！カルバンクラインさんですよ〜〜！笑 こちらは朝をテーマにしたランジェリー。窓から自然光がいい感じに刺してくれました」と4枚の写真を公開。無防備なランジェリー姿の田中を見ることができる。
■田中ちえ美プロフィール
10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。