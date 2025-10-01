「ひるおび」ファミリーの中川翔子さんが9月30日に双子の男の子を出産！

番組にメッセージと写真を送ってくれました。

【写真を見る】「奇跡を噛み締めながら」双子出産の中川翔子「ひるおび」に写真＆メッセージ【ひるおび】

『無事に双子男子を出産することができました！

2人で5キロ超え！のお腹との日々も、

奇跡を噛み締めながら

母子ともに健康にこの日を迎えられて本当に良かったです。

家でひるおびを見ながらランチを食べていたから栄養になりました！』

写真は、赤ちゃんたちを両腕に抱いて微笑むスリーショットです。

コメンテーター 杉浦太陽：

お母さんの顔ですよね。尊いです。

うちも2か月前に生まれたので同級生です。なんか嬉しいですよね、ひるおびファミリーで。何よりももう母子ともに健康に生まれてよかったと思います。

恵俊彰：

ずっと「ひるおび」に出てもらいながら、我々が成長の過程を見てましたもんね。

弁護士 八代英輝：

2人だと羊水入れて6キロとか超えちゃうじゃないですか。よく頑張りましたね、この夏の暑い間もね。

恵俊彰：

おめでとうございます。本当にゆっくり休んでいただきながら・・・。

しょこたんお待ちしてます！

（ひるおび 2025年10月1日放送より）