【大雨警報】宮城県・石巻市に発表 1日12:54時点
気象台は、午後0時54分に、大雨警報（浸水害）を石巻市に発表しました。
東部では、1日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
1日夜遅くにかけて警戒
■石巻市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
□大雨警報
・土砂災害
1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
1日夜遅くにかけて警戒
■多賀城市
□大雨警報
・土砂災害
1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
1日夜遅くにかけて警戒
■松島町
□大雨警報
・土砂災害
1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 1日夜のはじめ頃
■七ヶ浜町
□大雨警報
・土砂災害
1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
1日夜遅くにかけて警戒
■利府町
□大雨警報
・土砂災害
1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
1日夜遅くにかけて警戒
■涌谷町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日昼過ぎ