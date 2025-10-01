【一覧】大谷翔平や鈴木誠也、ダルビッシュ有などMLBプレーオフ日程＆結果
2025年のメジャーリーグプレーオフが10月1日に開幕した。ドジャーズ大谷翔平（31）やカブス鈴木誠也（31）など日本人メジャーリーガーが所属するチームが世界の頂点を目指し激突する。プレーオフの結果と試合予定一覧（日本時間）。
ワイルドカードシリーズ※2戦先勝
■10月1日（水）
ガーディアンズ 1ー2 タイガース＠プログレッシブ・フィールド
カブス 3ー1 パドレス＠リグリー・フィールド
ヤンキース 1ー3 レッドソックス＠ヤンキー・スタジアム
ドジャース 10ー5 レッズ ＠ドジャー・スタジアム
■10月2日（木）
2:08〜 ガーディアンズ vs タイガース＠プログレッシブ・フィールド
4:08〜 カブス vs パドレス＠リグリー・フィールド
7:08〜 ヤンキース vs レッドソックス＠ヤンキー・スタジアム
10:08〜 ドジャース vs レッズ＠ドジャー・スタジアム
■10月3日（金）
2:08〜 ガーディアンズ vs タイガース
4:08〜 カブス vs パドレス
7:08〜 ヤンキース vs レッドソックス
10:08〜 ドジャース vs レッズ
地区シリーズ※3戦先勝
■10月5日（日）
フィリーズ vs（ドジャース or レッズ）＠シチズンズ・バンク・パーク
ブリュワーズ vs（パドレス or カブス）＠アメリカンファミリー・フィールド
マリナーズ vs（ガーディアンズ or タイガース）＠ T-モバイル・パーク
ブルージェイズ vs（レッドソックス or ヤンキース）＠ロジャース・センター
■10月6日（月）
マリナーズ vs（ガーディアンズ or タイガース）＠ T-モバイル・パーク
ブルージェイズ vs（レッドソックス or ヤンキース）＠ロジャース・センター
■10月7日（火）
フィリーズ vs（ドジャース or レッズ）＠シチズンズ・バンク・パーク
ブリュワーズ vs（パドレス or カブス）＠アメリカンファミリー・フィールド
■10月8日（水）
（ガーディアンズ or タイガース）vs マリナーズ＠未定
（レッドソックス or ヤンキース）vs ブルージェイズ＠未定
■10月9日（木）
（ガーディアンズ or タイガース）vs マリナーズ＠未定
（レッドソックス or ヤンキース）vs ブルージェイズ＠未定
（ドジャース or レッズ）vs フィリーズ＠未定
（パドレス or カブス）vs ブリュワーズ＠未定
■10月10日（金）
（ドジャース or レッズ）vs フィリーズ＠未定
（パドレス or カブス）vs ブリュワーズ＠未定
■10月11日（土）
マリナーズ vs（ガーディアンズ or タイガース）＠ T-モバイル・パーク
ブルージェイズ vs（レッドソックス or ヤンキース）＠ロジャース・センター
■10月12日（日）
フィリーズ vs（ドジャース or レッズ）＠シチズンズ・バンク・パーク
ブリュワーズ vs（パドレス or カブス）＠アメリカンファミリー・フィールド
リーグ優勝決定シリーズ※4戦先勝
■10月13日〜
ワールドシリーズ※4戦先勝
■10月25日〜