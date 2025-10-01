TBS NEWS DIG Powered by JNN

2025年のメジャーリーグプレーオフが10月1日に開幕した。ドジャーズ大谷翔平（31）やカブス鈴木誠也（31）など日本人メジャーリーガーが所属するチームが世界の頂点を目指し激突する。プレーオフの結果と試合予定一覧（日本時間）。

ワイルドカードシリーズ※2戦先勝

■10月1日（水）    
ガーディアンズ 1ー2 タイガース＠プログレッシブ・フィールド  
カブス 3ー1 パドレス＠リグリー・フィールド
ヤンキース 1ー3 レッドソックス＠ヤンキー・スタジアム
ドジャース 10ー5 レッズ    ＠ドジャー・スタジアム

■10月2日（木）
2:08〜　ガーディアンズ vs タイガース＠プログレッシブ・フィールド  
4:08〜　カブス vs パドレス＠リグリー・フィールド
7:08〜　ヤンキース vs レッドソックス＠ヤンキー・スタジアム
10:08〜　ドジャース vs レッズ＠ドジャー・スタジアム

■10月3日（金）
2:08〜　ガーディアンズ vs タイガース  
4:08〜　カブス vs パドレス
7:08〜　ヤンキース vs レッドソックス
10:08〜　ドジャース vs レッズ

地区シリーズ※3戦先勝

■10月5日（日）    
フィリーズ vs（ドジャース or レッズ）＠シチズンズ・バンク・パーク
ブリュワーズ vs（パドレス or カブス）＠アメリカンファミリー・フィールド
マリナーズ vs（ガーディアンズ or タイガース）＠    T-モバイル・パーク 
ブルージェイズ vs（レッドソックス or ヤンキース）＠ロジャース・センター

■10月6日（月）
マリナーズ vs（ガーディアンズ or タイガース）＠    T-モバイル・パーク 
ブルージェイズ vs（レッドソックス or ヤンキース）＠ロジャース・センター

■10月7日（火）
フィリーズ vs（ドジャース or レッズ）＠シチズンズ・バンク・パーク
ブリュワーズ vs（パドレス or カブス）＠アメリカンファミリー・フィールド

■10月8日（水）    
（ガーディアンズ or タイガース）vs マリナーズ＠未定 
（レッドソックス or ヤンキース）vs ブルージェイズ＠未定

■10月9日（木）    
（ガーディアンズ or タイガース）vs マリナーズ＠未定 
（レッドソックス or ヤンキース）vs ブルージェイズ＠未定
（ドジャース or レッズ）vs フィリーズ＠未定
（パドレス or カブス）vs ブリュワーズ＠未定

■10月10日（金）    
（ドジャース or レッズ）vs フィリーズ＠未定
（パドレス or カブス）vs ブリュワーズ＠未定

■10月11日（土）    
マリナーズ vs（ガーディアンズ or タイガース）＠    T-モバイル・パーク 
ブルージェイズ vs（レッドソックス or ヤンキース）＠ロジャース・センター

■10月12日（日）    
フィリーズ vs（ドジャース or レッズ）＠シチズンズ・バンク・パーク
ブリュワーズ vs（パドレス or カブス）＠アメリカンファミリー・フィールド

リーグ優勝決定シリーズ※4戦先勝

■10月13日〜    

ワールドシリーズ※4戦先勝

■10月25日〜