受精前のヒト皮膚細胞の核を持つ卵子/Mitalipov Laboratory

（ＣＮＮ）新たな研究によって、ヒトの皮膚細胞を使って初期の胚（はい）を生成できる受精可能な卵子が生み出された。これにより不妊治療の可能性が広がるかもしれない。

今回の研究の論文はネイチャー・コミュニケーションズ誌に掲載された。今回の研究では、ヒトの皮膚細胞から核（細胞の遺伝情報の大部分を占める部分）を採取し、核を取り除いたドナーの卵子に移植した。研究者は、卵母細胞を８２個作り出し、実験室で受精させた。

今回の研究の共著者で、オレゴン健康科学大学の教授ポーラ・アマト氏は、皮膚細胞を提供した人とＤＮＡを共有し、別の人の精子で受精できる卵子が生まれたことは、不妊治療の新たな手法開発での画期的な出来事だと述べた。だが、この技術が臨床的に利用できるようになるまでには少なくとも１０年はかかるという。

「これにより、高齢の女性や、過去のがん治療など何らかの理由で卵子を持たない女性でも遺伝的に関連のある子どもを持つことが可能になる」とアマト氏はメールで述べた。さらに、男性同士など同性カップルが両方のパートナーと遺伝的に関連のある子どもを持つこともできるようになるという。

研究者が克服しなければならなかった主な課題は核移植された受精卵が正しい数の染色体を持つようにすることだった。精子と卵子はそれぞれ２３本の染色体を持つが、これは皮膚細胞など通常の人間の細胞にある４６本の染色体の半分だ。

オレゴン健康科学大学を拠点とする研究チームは、自然な細胞分裂を模倣することで余分な染色体を除去し、２３本のうち１セットを廃棄して、機能する卵細胞を残す方法を考案した。

研究中に作られた卵子のうち、受精後５〜６日目に相当する胚盤胞（はいばんほう）まで発達したのは９％未満だった。これは通常、体外受精治療において胚が子宮に移植される時期だ。

さらに、アマト氏によれば、結果として得られた胚はすべて染色体の総数が違っているなど染色体異常を示していた。これらの胚から健康な赤ちゃんが生まれることは期待できず、おそらくすべてが早期に発達が止まってしまうだろうと言い添えた。

今回の技術を臨床で応用する前に安全かつ効率的にするために広範な追加研究が必要だという。

論文の共著者で、オレゴン健康科学大学胚細胞・遺伝子治療センター所長のシュークラト・ミタリポフ氏は、自然生殖でも胚盤胞期まで発育する胚は約３分の1に過ぎないと述べた。論文では、現時点ではまだ概念実証に過ぎず、将来の臨床応用に向けて有効性と安全性を確保するためのさらなる研究が必要だとしている。

「重要な始まり」

この分野の専門家からは慎重ながらも楽観的な見方が示されている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアマンダ・クラーク教授は、今回の研究は目覚ましい進歩であるものの、現状の技術では不妊治療には役立たないと述べた。クラーク氏は今回の研究に関与していない。

クラーク氏は「すべての胚が遺伝的に異常だった。したがって、技術的な改善が見られるまでは、このやり方は体外受精ラボでは提供されないだろうし、提供されるべきでもない」と指摘。だが、何百万人もの女性が、卵巣から卵子がほとんど生成されないなどの原発性卵巣機能不全に苦しんでいることから、クラーク氏は、今回の論文で報告された取り組みは「重要な第一歩」だとの見方を示した。