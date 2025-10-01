¹­Åç¡¦ÅÄÃæ¹­Êå (C) Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹­Åç¤Ï1Æü¡¢²ÏÌî²ÂÅê¼ê¡¢ÀÖÄÍ·òÍøÅê¼ê¡¢¾®ÎÓ ¼ùÅÍÅê¼ê¡¢¾åËÜ¿ò»ÊÆâÌî¼ê¡¢ÅÄÃæ¹­ÊåÆâÌî¼ê¡¢±§Áð¹¦´ð³°Ìî¼ê¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í³°Ìî¼ê¡¢¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÅÄÃæ¹­Êå¤Ï13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¹­Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤·¤¿16Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£17Ç¯¤Ë¤ÏÅðÎÝ²¦¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢º£µ¨¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.167¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¾¾»³¤Ï07Ç¯Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È4½äÌÜ¤Ç¹­Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢6Ç¯ÌÜ¤Î13Ç¯¤Ë123»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.282¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·°ì·³¤ËÄêÃå¡£º¸Åê¼ê¤Î»þ¤¬ÀèÈ¯¤Î»þ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢18Ç¯¤Ë¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·ÂÇÎ¨3³ä¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¶áÇ¯¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¢§ ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ðÁª¼ê

¡ãÅê¼ê¡ä

35¡¡ÀÖÄÍ·òÍø

46¡¡²ÏÌî¡¡²Â

129¡¡¾®ÎÓ¼ùÅÍ

¡ãÆâÌî¼ê¡ä

0¡¡¾åËÜ¿ò»Ê

2¡¡ÅÄÃæ¹­Êå

¡ã³°Ìî¼ê¡ä

38¡¡±§Áð¹¦´ð

50¡¡ÃæÂ¼·ò¿Í

55¡¡¾¾»³ÎµÊ¿