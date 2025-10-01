辻希美「授乳中のリアル」写したショットに共感の声続々「わかる」「親近感わく」
【モデルプレス＝2025/10/01】タレントの辻希美が9月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんに授乳する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「授乳中のリアル」赤裸々公開
辻は「授乳中のリアル」と脚の絵文字を添えて、授乳中の様子を公開。赤ちゃんを抱きながら授乳しているが、がに股に大きく開けた脚の間に「笑」と一言添えている。
この投稿に、ファンからは「授乳中その脚になるのめっちゃわかる」「同じ体勢になってた（笑）」「脚開くと安定しますよね」「親近感わく」「リアルで共感」「夢空ちゃん可愛い」といった声が上がっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
