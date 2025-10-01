今季、松山は1軍出場ゼロ＆田中も14試合で打率.167

広島は1日、松山竜平外野手、田中広輔内野手ら8選手に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。

発表されたのは他に河野佳投手、赤塚健利投手、小林樹斗投手、上本崇司内野手、宇草孔基外野手、中村健人外野手。

40歳の松山は鹿屋中央高から九国大を経て2007年大学生・社会人ドラフト4巡目で広島に入団。2016年から3年連続2桁本塁打をマークした。今季は1軍出場がなかった。通算成績は1303試合で940安打、83本塁打、535打点、打率.278。

36歳の田中は2016年から2018年までフルイニング出場を続け、不動のリードオフマンとして活躍。しかしその後は打撃が低迷した。今季は1軍では14試合で打率.167。ウエスタン・リーグでは出場62試合で打率.333、2本塁打、22打点をマークしていた。2016年からのリーグ3連覇に貢献したベテラン2人が球団を去る。

また、高橋建投手コーチ、横山竜士投手コーチと来シーズンのコーチ契約を締結しないことも発表された。（Full-Count編集部）