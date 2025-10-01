ÂçÃ«2È¯¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤â¡Ä¥É·³µß±ç¤¬¤Þ¤¿ÍðÄ´¡¡¥¨¥ó¥ê¥±¥¹1»à¤â¼è¤ì¤º¡¢ËÜµòÃÏ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¥Ù¥·¥¢¤¬1°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç¹ßÈÄ¡Ä¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤Ï1»à¤â¼è¤ì¤º
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢8²ó»þÅÀ¤Ç10-2¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤éµß±ç¿Ø¤¬ÍðÄ´¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¢6²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤â2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤â2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ËÜÎÝÂÇ¹¶Àª¤Ç7²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç10-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬7²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£8²ó¤«¤é¤Ï¥Ù¥·¥¢¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢1»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë2»Íµå¤òÍ¿¤¨¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¤âÍðÄ´¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤ÈÅ¬»þÂÇ¤òÍ¿¤¨¹ßÈÄ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈËÜµòÃÏ¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¡¼¥ä¡¼Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤³¤Î²ó3ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¤ò»°¿¶¡¢¥Ø¥¤¥º¤ò°ìÈô¤ËÎ¿¤®¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë