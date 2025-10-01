プロ野球阪神の渡邉諒内野手（30）が、来シーズンの戦力構想から外れた。複数のスポーツ紙が2025年10月1日に報じた。

「直球破壊王子」の愛称で人気に

茨城県土浦市出身の渡邉は、東海大甲府高校から13年ドラフト会議で日本ハムに1位で指名され入団した。

しばらく2軍暮らしが続き、19年に132試合に出場し、初めて規定打席に到達した。打率.262、11本塁打、58打点を記録。20年シーズンは117試合に出場して打率.283、本塁打、39打点を記録した。

21年シーズンの出場は83試合で、22年シーズンは21試合の出場にとどまった。

22年オフに2対2の交換トレードで、阪神に移籍。今シーズンは、21試合に出場し、打率.158、打点1、本塁打はゼロだった。

渡邉は思い切ったスイングとパンチ力が持ち味で、直球に強いことから「直球破壊王子」の愛称で親しまれた。

「次のステージでも頑張ってもらいたい」

「直球破壊王子」の来シーズン構想外のニュースは、インターネット上で大きな話題となり、渡邉の関連ワードがトレンド入りした。

Xには虎党から次のような声が寄せられた。

「渡邉諒は新天地ありそう」「渡邉諒戦力外かぁー悲しい」「次のステージでも頑張ってもらいたい」「ちょっと勿体ないな」「30歳ならまだやれそうなのに どこか内野手不足の球団獲らないかな」「DH導入が来年ならまだチャンスあったやろうに...」「渡邉諒ならどこかしら取りそう」「渡邉諒さんはまだまだできるやろ」「渡邉諒は、中日にはマッチしないけど野手強化したいチームはありなんじゃない？」

渡邉のプロ通算打率は.252で、32本塁打、167打点。スポーツ紙の報道によると、現役続行を強く望んでいるという。