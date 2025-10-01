新トレンドは【アナザープレッピー】3大アイテム「ニット・ジャケット・デニム」の活用術

トラッドを着崩した「プレッピー」がますます盛り上がってきました。新トレンドは「アナザープレッピー」。もう1つの選択肢を試すかのようなアレンジ自在の着こなし方です。【OUTDOOR PRODUCTS Usual Things（アウトドアプロダクツユージュアルシングス）】の2025年秋のテーマは「NEW PREPPY」。今回はプレッピーで使いやすいニット、ジャケット、デニムの3アイテムに着目して、着こなし技をレクチャーします。

ニットを重ねて、伸びやかな雰囲気に

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 2025-26年秋冬コレクション

英国紳士服をルーツに持つだけに、パンツのスーツやセットアップはプレッピーの代表的ルックです。でも、まとまりすぎを避けるのがプレッピーのお約束。らしくないアイテムを1つだけ混ぜ込むと、ちょうどよい「崩し」に仕上がります。

おそろいのジャケットとテーパードパンツが全体を落ち着いた雰囲気にまとめ上げました。赤いニットプルオーバーを上からさらりと巻いて。立体感が加わるのに加え、視線も引き上げてくれます。明るい赤のおかげで顔周りもチークを差したかのように彩られています。

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 2025-26年秋冬コレクション

チェック柄シャツとパンツはおなじみのプレッピーアイテムです。ボーイッシュにさっぱりとまとまりがちですが、これからの季節はニットをレイヤードして盛り込むと、全体のバランスが整います。

シャツは風合いが変わると、印象も様変わりします。ほのかな透け感に加え、襟の開いたデザインが軽やかな着映えに。ゆったり幅のニットベストを重ねれば、のどかなムードが漂います。デニムパンツはヴィンテージ風のルーズシルエット。きちんとしすぎない、ほどよく力の抜けた「崩しプレッピー」に仕上がっています。

ジャケットが決め手 スポーティーやジェンダーミックスに

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 2025-26年秋冬コレクション

端正な顔つきのジャケットはプレッピーの代名詞的なアイテムです。デニムパンツで合わせるのも、アメリカンなコーディネート。トップスや小物で、フェミニン感やカジュアル風味を足し込むのが上手なスタイリングです。

ヘンリーネックのTシャツに、メンズライクなジャケットを重ねました。パールのネックレスが襟元にエレガンスを呼び込んでいます。ガチャベルトをジャケットの上から巻いて、メリハリのあるシルエットをさりげなく引き出して。センタープレス入りのデニムパンツでスマートに着こなしました。

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 2025-26年秋冬コレクション

スポーティーテイストを加えると、アクティブで若々しいプレッピールックに整います。割と手軽にイメージを変えやすいアレンジです。さらに、ロマンティックなスカートをボトムスに選ぶと、たおやかなミックスコーディネートに整えられます。

先ほどのルックと同じジャケットですが、全然違った見え具合です。印象をガラリと変えたのは、ジップアップのカーディガン。カットワークを施したレースのティアードスカートも加えて、優美な着映えに。夏っぽい素材のスカートを、あえて秋冬コーデに取り入れると、シーズンをまたいだ、奥行きのあるスタイルに仕上がります。

デニムを大人仕様にムードチェンジ

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 2025-26年秋冬コレクション

デニムアイテムはプレッピーで多く使われますが、ストリート感やカジュアル風味が強くなりすぎないようなさじ加減が肝心です。スパイシーなウエアやリッチなアクセサリーを引き合わせると、ありふれたデニムルックの印象を遠ざけやすくなります。

ほんのりシアーな質感のポロシャツニットに、デニムジャケットをオン。両袖を通さない肩掛けで、大人っぽい雰囲気を深めています。ネックレスがリッチ感をプラス。インパクトの強いレオパード柄のスカートがデニムルックに強めのイメージを寄り添わせました。華やかに格上げに導くテクニックです。

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 2025-26年秋冬コレクション

デニムルックにタフな表情を加えるには、ミリタリーウエアが効果的です。秋冬は一般に「MA-1」と呼ばれるフライトジャケットが使えます。カジュアルに見えやすいデニムスカートも、ミリタリー系ブルゾンを重ねれば、クールなプレッピー風に仕上がります。

オリーブグリーンのフライトジャケットが主役を務めました。柔和な風情のニットプルオーバーが効いて、ミリタリー一辺倒にならず、こなれたムードに仕上がっています。落ち感のあるマキシ丈デニムスカートが全体をすっきりと引き締めました。キャップとスカーフが奥行きを添える巧みなアレンジです。

日常に寄り添うテイスト。アナザープレッピーは着こなし自在

OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 中目黒店（東京都目黒区青葉台1-16-4 ME BLDG1F）

「OUTDOOR PRODUCTS Usual Things」は染谷真太郎氏がクリエイティブディレクターを務め、2024年春にスタートしたブランドです。染谷氏が得意とするメンズライクで上品なウィメンズカジュアルをベースに、毎日を豊かにするワードローブを提案しています。

バッグ類に定評がある「OUTDOOR PRODUCTS」ですが、関連ブランドを含めて、ウエアや小物類もそろう総合ブランドです。日本でもファンを増やし続けています。「アウトドア愛好家に好まれる日用品」をキーワードに据えた、シンプルでスタンダードなアイテムを用意。東京・中目鄢や横浜にショップを構えています。

プレッピーはもともとトラッドに学生好みの着崩しを試みた装いです。今はさらにフェミニン感やスポーティーさなどを加えて、こなれた印象を強めるスタイリングが勢い付いています。自分好みのアレンジを加えやすいから、秋冬のコーディネートプランに役立ててみませんか。

ファッションジャーナリスト 宮田理江