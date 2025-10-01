浜辺美波“まったく新しい”キリンビール新ブランドCMに、綾瀬はるか・ミセス大森に続き
女優の浜辺美波（25歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任した。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
浜辺は今回、女優・綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴に続く3人目のブランドリーダーへの就任を記念して、インタビューに対応。
「プライベートでも大変にお酒好き、ビール好きとお伺いしていますが、そんな浜辺さんから見て、今回の新商品『キリングッドエール』の第一印象（名前、パッケージ、味など）はいかがですか？」と質問を受ける。
これに浜辺は「パッケージのオレンジ色がすごく元気が出るなと思いました。そこからパワーを感じました」と回答。そして「飲ませていただいて、フルーティな感じや華やかな味が、仕事から帰ってきた家にあったら、めちゃくちゃうれしいだろうなとも思いました。ずっと飲み続けてしまうおいしさがありました」と語った。
なお、10月1日より、綾瀬と浜辺2人で「あと6日」とカウントダウンの呼びかけを行うウェブCMも公開。その中で、浜辺は綾瀬に“ビールが大好きなあの人”として紹介されている。
