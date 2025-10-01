浜辺美波、25歳になって“新たに始めたいこと”「毎日元気にパワフルに送れるよう…」
女優の浜辺美波（25歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。それに伴いインタビューに答え、8月29日に25歳になって“新たに始めたいこと”について語った。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
浜辺は今回、女優・綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴に続く3人目のブランドリーダーへの就任を記念して、インタビューに対応。「（撮影日は8月16日）8月29日に25 歳のお誕生日を迎えますが、新たに始めたいことを教えてください」と質問を受ける。
これに浜辺は「体力づくりをしっかりやっていきたいなと思っていて。もちろん食生活もですけど睡眠であったり、いろんなところに気を配って、毎日元気に仕事も私生活も、パワフルに送れるような整え方をしていきたいと思っています」と回答。
そして「でも、たまにご褒美も大事にしたいので、いっぱいビールも乾杯して飲んでいきたいです。お友達ともいっぱい乾杯したいです」と語った。
