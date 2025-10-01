浜辺美波、エール送りたい相手は？ 「ちょっと嫌がられるかもしれないけど…」
女優の浜辺美波（25歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。それに伴いインタビューに答え、“エールを送りたい相手”について語った。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
浜辺は今回、女優・綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴に続く3人目のブランドリーダーへの就任を記念して、インタビューに対応。「『キリングッドエール』にちなんで、誰にエールを送りたいですか？」と質問を受ける。
これに浜辺は「ちょっと嫌がられるかもしれないけど…」とした上で、「弟です。7歳下の弟がいるのですが、高校3年生で受験の年なので『頑張れよ！』って言いたいです」と回答。
そして「『頑張れ！』と伝えてもたぶん『頑張ってるよ！』ってなると思うんですけど、それでも自分の気持ちや応援しているよという想いは伝えたいので、何度でもエールを送りたいなと思います」と語った。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
これに浜辺は「ちょっと嫌がられるかもしれないけど…」とした上で、「弟です。7歳下の弟がいるのですが、高校3年生で受験の年なので『頑張れよ！』って言いたいです」と回答。
そして「『頑張れ！』と伝えてもたぶん『頑張ってるよ！』ってなると思うんですけど、それでも自分の気持ちや応援しているよという想いは伝えたいので、何度でもエールを送りたいなと思います」と語った。