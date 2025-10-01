本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席に先頭打者弾を放つと、6回の第4打席にはこの日2本目となる本塁打を放った。

大谷は初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。

第2、3打席は三振に倒れたが、6-0とリードの6回の第4打席に再び爆発。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発は右中間スタンドに着弾した。

2本目を叩き込んだ後、大谷はベンチでT.ヘルナンデスに向かってどや顔を浮かべながら、右上腕二頭筋をアピールするようなポーズを見せた。

MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」がXで「自慢するショウ」としてこのシーンの動画を投稿すると、日本人ファンも反応。Xには「結局パワーは全てを解決する」「ここ好き」「テオの前で大谷くん腕の筋肉のコブを見せつけてたw」などの声が上がっていた。



