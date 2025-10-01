回転ずしチェーン「スシロー」が、クリエイターの可哀想に！さんの人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」とのコラボキャンペーンを10月8日から実施します。スシローとおぱんちゅうさぎのコラボは、2023年11月に続き、2回目で、んぽちゃむとのコラボは初めてになります。

コラボは、前後半で行われます。前半では、コラボ限定ピック（全10種）が付属する「まぐたくおはぎ（イカのせ）」（220円〜、以下、税込み）、コラボ限定ステッカー（全10種）が付く「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」（330円〜）、コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）がセットになった「ぷちローセット」（600円〜）、お持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿（全3種）が付いたお持ち帰りセット（1480円〜）が登場。

同月22日からの後半では、コラボ限定ピック（全10種）付きの「いかとえびのバジルチーズ炙（あぶ）り」（220円〜）に加え、芋とキャラクターをモチーフにしたコラボ限定ピック（全10種）が付属する「お芋すぎるパフェ」（370円〜）、「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」、「ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え」（ともに350円〜）が楽しめます。

前後半で異なるコラボ限定マスコット（各全4種）が付いたソフトドリンク（1100円）も発売されます。

さらに、コラボ限定グッズやスシローで使用できる「お食事券」が抽選で当たるSNSキャンペーンや、東京、神奈川、千葉、京都、兵庫、愛知、福岡の計8店舗で、スペシャルコラボ店舗も展開されます。

※価格は店舗によって異なります。